НОВИ САНКЦИИ СРЕЩУ АМЕРИКАНСКИ ОЛИГАРСИ

Кремъл публикува разширен списък на лицата, които попадат в обхвата на санкциите, наложени от Руската федерация на ключови американски олигарси, лобисти, пропагандисти, губернатори, сенатори и конгресмени. Фигуриращите в него персони нон грати вече няма да могат да купуват от Русия следните луксозни стоки:

Модни облекла: стилни куртки „Сталин”, каскети тип „Ленин”, шаячни будьоновки „Победа”, шапки ушанки „Русская зимђ”, зелени генералски найлонови чорапи, луксозни потници „Трудови резерви”, ватени гащи „Торпедо”, плъстени валенки, галоши красные, самоходни гумени ботуши, бронирани бебешки пелени, ританки „Динамо”, хасени памперси „Надежда Крупская”…

Кулинарни деликатеси: овесена каша „Магадан”, здравословни постни колбаси, вареники с извара, сланина от бъчва с чесън, деликатес „Украински голодомор”, бонфиле от уралски самур (пор), чай от блатна боровинка, компот от дрян, хрян „Богатир”, бонбони карамел лакта „Котаракът Феликс” с образа на Дзержински, ретро бонбони „Карамел Му” с обогатен уран, консервирани храни от епохата на Наркомпищепром (Народный комиссариат пищевой промышленности СССР)…

Риба, рибни продукти и морски дарове: селектирана щука (издаваща заповеди), златни донски рибки (изпълняващи по три желания), калкан атлантически, веяна платика, пресносола хамсия, коремчета от сельодка, икра от ряпа, зелен зърнист хайвер…

Екзотични плодове и зеленчуци: руски самобелещи се картофи, зеле сорт „Специал” за флотски борш, домати „Мутант” от ядрения полигон край Семипалатинск, генномодифицирани якутски ананаси, сахалински говорящи кокосови орехи, смеещи се далекоизточни банани, камчатско кафе „Мичурин”…

Царски напитки: самогон табуретачний „Народен лечител”, негорима водка „Путин”, водка менте „Горбачов”, настойка „Перестройка”, черен балсам „Новичок”, офицерски квас „Тарас”, минерална вода „Кашчей Безсмъртни” от радиоактивните извори край Чернобил…

Висококачествени тютюневи изделия: махорка „Великолепие”, зелена мухоморка, сибирски мъх, байкалски клек, папироси „Апокалипсис”, незапалим водороден кибрит „Буря”…

Спортна екипировка: дървени шайби за хокей на лед, футболни гащета „Спартак” (Москва), състрадателни бейзболни бухалки, милосърдни боксови ръкавици, каски за американски футбол „Иля Муромец”, топки за ръгби „Арбуз”…

Маркови автомобили: черни волги с еленче, разкошни последни модели на „Запорожец”, „Москвич”, „Жигульов”, ЗИЛ, ЗИС, тапицирани детски танкчета Т-35, новите спортни серии с ракетни двигатели и самоходни пускови установки „Катюша”, „Ванюша”, „Искандер”, „Оникс”, „Мавзолей”…

Скъпа електроника: юношески игри „Blackjack” и „Величествена Рус”, транзистори ВЕФ, чернобели телевизори „Юност”, цветни телевизори „Рубин”, кибернетично-изчислителни машини „Питагор”, лампови компютри „Архимед”…

Артикули с двойна, тройна и многократна употреба: революционни матрьошки, празни бутилки от водка, самовар „Филантроп” (от частите на който може да се сглоби автомат „Калашников”), самогонный апарат, огнеупорен дървен материал от Коми, непробиваеми хартиени салфетки, антикварни гилзи от оръдейни снаряди, хуманни експлозиви, неизбухващи мини, парашути „Аерофлот”, изкуствени спътници „Зенит”, комфортни пилотирани космически кораби „Восток”, бронебойни конфети, очи чьорние, калини алени, подмосковные вечера, усурийски тигри…

Петър Кърджилов